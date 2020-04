Soldaten mit Maske zurück an der Militärakademie

Ob Studenten der MilAk auch für den Corona-Assistenzeinsatz herangezogen werden, entscheidet sich kommende Woche. In NÖ wird die Miliz dafür am 4. Mai in Amstetten, Mautern und Mistelbach einrücken.

Insgesamt werden es rund 460 Soldaten sein, die in der Krise mithelfen sollen. Bevor sie aber in den Einsatz geschickt werden, wartet auf die Frauen und Männer noch eine dreiwöchige Ausbildung. Welche Aufgaben sie dann übernehmen werden, wird derzeit noch erarbeitet. „Hauptsächlich geht es aber um den Grenzschutz und natürlich auch um die Unterstützung der Polizei“, berichtet Franz Sturm, Pressesprecher des Militärkommandos Niederösterreich. Fest steht auch, dass der Großteil der Milizsoldaten im Bundesland eingesetzt werden soll. Theoretisch sei aber auch ein Einsatz in einem anderen Bundesland denkbar, heißt es.