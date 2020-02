Das signalgraue Barett des Anstoßes

Es fehlt an Diesel, um Panzer und Truppentransporter volltanken zu können. Flügellahme Flugzeuge und Hubschrauber müssen aus Ersatzteilmangel am Boden bleiben. Und die Beschaffung von Munition für Sturmgewehre ist sowieso ein heikles Kapitel.

Dass in Zeiten eines fast bankrotten Heeres ausgerechnet Geld für neue, signalgraue Barette für die Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, die Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) und die neue Sicherheitsschule vorhanden ist, hat in Heereskreisen zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt. Nun wirbelt ein internes Papier gehörig Staub auf.

Darin bezeichnet ein anonymer Insider die Beschaffungspolitik der Militärakademie (MilAk) als „Prestigeprojekte die zur Kasernenverschönerung und Selbstbefriedigung eines Kommandanten dienen“. Explizit sind in dem Schreiben Ankäufe von fast 250.000 Euro aufgelistet: 130.000 Euro für die Neugestaltung eines Besprechungsraumes inklusive fünf 80-Zoll-Flatscreens und Küchenzeile; 55.000 Euro für Sessel mit dem MilAk-Logo; 15.000 Euro für Infoscreens; und 7.000 Euro für Teppiche in den Antretehallen.