Vorbild im Antiterror-Kampf: Cobra-General wurde große Ehre zuteil

„Bei uns in Niederösterreich ist es eine schöne und gute Tradition, für ganz besondere Leistungen Danke zu sagen“, sagte Mikl-Leitner in ihrer Festrede und betonte: „Heute findet diese Veranstaltung in einer äußerst herausfordernden Zeit mit ganz vielen Unsicherheiten statt. Gerade erst am Wochenende hat der Terrorangriff auf Israel stattgefunden, bei kriegerischen Auseinandersetzungen sind Kinder und Frauen als Geiseln genommen worden. Unsere Solidarität gehört der Bevölkerung von Israel und wir stehen auf der Seite Israels.“

In diesem Zusammenhang erinnerte die Landeshauptfrau auch an den Krieg in der Ukraine, an die Unsicherheiten im Kosovo, in der Türkei oder in Berg-Karabach.