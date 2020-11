Coach für Visionsentwicklung und ein Tipp für den Lockdown

In der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr waren die geplanten Workshop mit den Kunden plötzlich nicht mehr möglich. „Ich habe dann mein Programm völlig auf ein Online-Konzept umgestellt. „Es hat bestens funktioniert und mir wurde bewusst, dass ich meine Leistung überall im deutschsprachigen Raum anbieten kann. Gleichzeitig kann ich mit der Familie das Landleben hier genießen“, berichtet sie über die erste Corona-Krisenzeit. Aktuell erarbeitet sie ein Workshop-Konzept für Selbstständige über Zielsetzungen im neuen Jahr 2021. Die Online-Version sei dabei bereits fix.

Die Lebensqualität und die Entwicklungschancen in ihrer Stadt sind für die Ybbstalerin immer ein Thema. So wie sie Erwachsenen Wege zum Durchsetzen des eigenen Ichs verhelfen will, wünscht sie das auch Kindern. Weshalb sie seit zwei Jahren eine neue Schulform in Waidhofen mitinitiiert. „Wir verfolgen neue Perspektiven, dabei sollen Kinder ihre Entwicklung und ihre Bedürfnisse noch mehr selbst gestalten können“, beschriebt sie die „Freiraum-Klasse“, die in Waidhofen im Herbst 2021 nach modernen reformpädagogischen Konzepten als Teil einer öffentlichen Schule startet. Stadt und Bildungsdirektion unterstützen das Projekt. Am stadteigenen Buchenberg wurde für die Schüler schon ein Waldstück als Naturklassenzimmer reserviert.

www.elisabethlietz.at