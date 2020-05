Zwölf Wohnungen, eine große Familie

Auch finanziert wird der Bau über ein alternatives Konzept. Eigenmittel der Bewohner werden durch einen Vermögenspool, über den Anleger wertgesicherte Anteile am Projekt erwerben, ergänzt. Für Alle leistbare Monatsmieten seien kalkuliert, schildert die künftige Mieterin Moser. Anleihengeber hätten jederzeit das Recht, ihr einbezahltes Geld zuzüglich des Verbraucherpreisindexes ausbezahlt zu bekommen.

Derartige alternative gemeinschaftliche Wohngemeinschaften seien im Kommen, versichert Constanze Weiser. Als Obfrau der „Initiative gemeinsam Wohnen & Bauen“ betreut die Wiener Architektin das Geschehen seit Jahren. Während es in Wien bereits weit mehr als zwei Dutzend dieser Gemeinschaften, mit den prominentsten Beispielen in der Seestadt Aspern gibt, sind sie in den Bundesländern noch rar. „Das liegt an der Verteilung der Wohnbauförderung. In Niederösterreich etwa ist diese sehr auf genossenschaftliche Wohnbauträger konzentriert“, klärt die Expertin auf.