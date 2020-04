Niederösterreich: Wohnbau wird wieder hochgefahren

Damberger betont auch, dass die pünktliche Bezahlung der beauftragten Firmen garantiert ist: „Alle von uns beauftragten Firmen können die werkvertragsmäßig vereinbarten Teil- und Schlussrechnungen legen und werden auch pünktlich bezahlt. Auch die laufende Projektentwicklung sowie notwendige Grundankäufe gehen weiter, auch hier denken wir nachhaltig und langfristig.“ Durch die Statuten und die damit verbundene Finanzgebarung sei die Zahlungsfähigkeit auf jeden Fall gegeben. Eichtinger: „In Zeiten wie diesen ist diese Zusicherung der Genossenschaften von Zahlungen an Unternehmen absolut wichtig, um Jobs und Liquidität zu sichern.“

In der Verwaltung wurde zwar auch auf Homeoffice umgestellt, das laufe aber sehr gut, so Damberger. Deswegen würde die Beratung derzeit auch in vollem Umfang zu Verfügung stehen. Mietenberechnungen, Kaufangebote, Betriebskostenberechnungen, Informationen über Fixpreise und Fixmieten würden wie bisher geregelt weiterlaufen.

"Erreichbarkeit ist gegeben"

Damberger: „In allen relevanten Bereichen ist die Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail und weiterer Schnittstellen problemlos gegeben. Trotz aktueller Lage können wir den Service für die Menschen in hoher Qualität gewährleisten.“

Die Erreichbarkeit gilt auch für die Hausverwaltung der Mitgliedsbetriebe. Bei dringend notwendigen Arbeiten wie etwa Rohrgebrechen oder Elektroschaden wurde sogar ein rascher Notfalldienst eingerichtet. Es werden auch derzeit Wartungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, in vollem Umfang durchgeführt.

Fertige Wohnungen würden trotz der Corona-Beschränkungen fristgerecht übergeben. Für diese Schlüsselübergaben – genauso wie für Wohnungsbesichtigungen – wurde aber vorläufig einmal ein neuer Modus geschaffen. Wohnungsübergaben erfolgen in entsprechendem Abstand, gesichert und einzeln. Auch dabei darf es zu keinen Menschenansammlungen kommen.