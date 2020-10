Waidhofen/Ybbs: Neues Leben im „Halbmond“

Ein Stück Wirtshauskultur liegt in Waidhofen/Ybbs in den Händen einer Friseurmeisterin und eines Malermeistes. Binnen zwei Jahren haben Michaela Zehetner und Franz Streßler zwei Traditionswirtshäuser in der Eisenstraßenstadt zu neuem Leben erweckt. Seit dem Wochenende ist mit dem „Gasthof zum Halbmond“ Waidhofens geschichtsträchtigstes Wirtshaus nach mehr als einem Jahrzehnt wieder geöffnet.