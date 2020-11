Christopher Schärf: „Man darf sich nie erwischen lassen“

Schärf wurde 1979 in Mödling geboren und wuchs in Wien und Felixdorf auf. Er maturierte am Bundesgymnasium Babenbergerring in Wiener Neustadt, bevor er nach New York ging, um im William Esper Studio Schauspiel zu studieren. Schärf spielte unter anderem bei „Tatort“, „SOKO Wien“, „Die Toten vom Bodensee“ sowie in zahlreichen Film-Produktionen mit. Für seine Rolle in dem österreichischen Drama „Einer von uns“ erhielt Schärf 2016 den Österreichischen Filmpreis für die beste männliche Nebenrolle, 2019 war er für die Romy nominiert.