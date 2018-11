Ein echter Wiener Neustädter geht nicht unter

Karl Merkatz sitzt im Frühstücksraum des 110 Jahre alten Hotel Zentral und isst ein Schinkensemmerl. Ein Brösel fällt auf seine rote Cordhose. Mit einer raschen Handbewegung wischt es ihm seine Frau Martha vom Schoß. 62 Jahre sind das Ehepaar Merkatz bereits verheiratet. „Natürlich gab es in dieser Zeit mal Schwierigkeiten. Schuld ist natürlich immer der Mann“, meint Merkatz augenzwinkernd, „aber wir haben immer zusammen gehalten.“

Schauspieler Karl Merkatz, ein „echter“ Wiener Neustädter, ist für eine Lesung in seine Heimatstadt zurückgekehrt, um über seine Kindheit im bombardierten Wiener Neustadt zu erzählen. Bei einer Koskoskuppel aus seiner Stammkonditorei am anderen Ende des Hauptplatzes verriet die 88-jährige Schauspiellegende außerdem, warum er die Figur des Mundl nicht ausstehen konnte und was er von der derzeitigen politischen Landschaft in Österreich hält.

Herr Merkatz, vor wenigen Wochen feierten Sie Ihren 88. Geburtstag – herzlichen Glückwunsch. Wurde groß gefeiert?

Karl Merkatz: Ja, mit der Familie zusammen. Gewünscht hab’ ich mir allerdings nichts, ich hab’ eh alles, was ich brauch’. Ein paar gute Flaschen Rotwein hab’ ich bekommen, die kann ich gut brauchen.

Sie sind hier in Ihrer Geburtsstadt Wiener Neustadt, kommen da Erinnerungen an Ihre Kindheit hoch?

Natürlich, es war eine schwierige Zeit, es hatte ja niemand was. Und dann kam auch noch der Krieg. Eine meiner stärksten Jugenderinnerungen ist meine Kindheit im De Cente-Hof (heute Wiener Straß 52, Anm.). Der Rudl, die Mizi und das Annerl wohnten über uns, wir haben uns angefreundet und gerauft. Ihr Vater war gegen den Nationalsozialismus, der sagte immer so Sachen wie „Hitler ist ein Arschloch“. Eines Tages kam die Polizei, verhaftete ihn und brauchte ihn ins KZ Dachau. Wir standen alle im Haus, da war die Aufregung groß, die Frau Ella weinte und jaulte. Drei Wochen später kam ein Brief, in dem stand, er sei bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Erst lange danach haben wir erfahren, dass ihn sein Bruder angezeigt hat. Wir waren da gerade neun Jahre alt.