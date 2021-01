Bussi-Bussi bei Corona-Demo: FPÖ-Abgeordneter pfeift auf Abstand

Als Gast ein Bild vom Unmut gemacht

Sein Nationalratskollege Schmiedlechner sieht die Lage freilich völlig anders. Er wollte sich als „Gast selbst ein Bild vom Unmut der Bevölkerung machen“, so der FPÖ-Politiker. „Die Liste der Verfehlungen von Schwarz und Grün ist lang und ein Ende ist nicht in Aussicht. Absurde freiheitsberaubende Maßnahmen, wiederholt verfassungswidrige Gesetze und Verordnungen, sowie Ankündigungs- und Showpolitik. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wurde zerstört und die Rollkommando-Politik von Kurz lässt den Volkszorn hochkochen“, erklärte Schmiedlechner. Und machte deutlich, dass ihm die im Parlament beschlossenen Corona-Vorgaben so ziemlich egal sind.

Sein Credo: Es müsse jedem frei überlassen sein, einen Corona Test zu machen und es darf auch keinen Impfzwang geben. „Von Zwang halten wir nichts. Es ist an der Zeit, die überschießenden Maßnahmen zu beenden und zur Normalität zurückzukehren“.

Berufsdemonstranten

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Christian Stocker aus Wiener Neustadt hatte die Corona-Demo am Tag danach schwer verurteilt. Auch mit dem Hinweis, dass dort viele Berufsdemonstranten von auswärts aufgetreten sind. Schmiedlechner ärgert das: "Im Gegensatz zu Christian Stocker war ich Vorort und habe mir ein Bild von den Zuständen gemacht. Ich habe viele besorgte Bürger aus den umliegenden Gemeinden gesehen, die ihren Unmut kundgetan haben“, Schmiedlechner.

Spannend bleibt, ob Schmiedlechner wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln im Nachhinein mit Verwaltungsstrafen rechnen muss.