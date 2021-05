„Burg-Göttin“ und „Dirty Harry“ am Beckenrand

Ein Neu-Zugang in der Salon-Familie ist Martina Ebm, die mit Manuel Rubey und Ian Fisher an der Gitarre am 30. Juli den französischen Roman-Thriller „Rose Royal“ performt. Vor dem Sarkasmus-Genie Thomas Bernhard verneigen sich Petra Morzé und Florian Teichtmeister am 6. August mit der Lesung „Ausgerechnet der Mensch ist unmenschlich“ und Senta Berger, die eben ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, wird das Festival am 20. August mit einem Polgar-Abend beschließen. „Ein krönender Abschluss“, so Hager: „Ich kann es noch immer nicht glauben, dass wir schon zehn Jahre lang hier das Bad rocken dürfen.“

Der Vorverkauf für die 10. Saison des „Schwimmenden Salon“ startet am 1. Juni. Die Tickets sind an der Kassa des Thermalbades Vöslau oder über oeticket.at zum Preis von 35 Euro erhältlich. Info: www.thermalbad-voeslau.at