Marchfeld Schnellstraße könnte doch kommen

Das Verfahren wurde am 20. Februar für geschlossen erklärt, was folgte waren Demonstrationen vor dem Verkehrsministerium. Anrainer der belasteten S8-Gemeinden wollen die Schnellstraße endlich verwirklicht wissen, damit die Lärm und Feinstaubbelastung in ihren Gemeinden abnimmt. Nun nimmt das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) das Verfahren wieder auf.