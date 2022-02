Bürger starten Volksbegehren für effizienteren Verfassungsgerichtshof

„Wir wollten einfach nicht mehr in Kauf nehmen, wie das Fundament unserer Demokratie erschüttert wird.“ Als genaue politische Beobachter haben zwei Amstettner Unternehmer die Privatinitiative ergriffen und ein Volksbegehren gestartet. Dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) müsse es ermöglicht werden in besonders drastischen Gesetzesfragen mittels Eilverfahren Rechtssicherheit für die Bürger herzustellen, fordert Sprecher Stefan Krejci.

Das Volksbegehren „Verfassungsgerichtshof: Eilverfahren - jetzt“, wurde vom Innenministerium genehmigt und somit von den Amstettnern in die Unterstützungsphase geschickt. Fast wöchentlich sitzt die Gruppe politisch Interessierter aus der Region zusammen, um das aktuelle Geschehen zu durchleuchten. „Es sind viele Themen, die uns wichtig sind. Zuletzt hatten wir vor, eine Initiative für die dringend notwendige Pflegereform zu starten“, schildert der Gewerbe-Immobilienentwickler Krejci. Dann haben ihn und den Amstettner Sportartikelhändler Manuel Winninger „die letzten 24 Monate nicht unberührt gelassen“. Die so massiv in die persönlichen Grundrechte eingreifenden Corona-Maßnahmen hätten viel rascher auf ihre rechtliche Gültigkeit überprüft gehört, sind die Amstettner, die sich mit dem Kärntner Rechtsanwalt Christian Puswald zusammengetan haben, überzeugt. "Da konnten wir einfach nicht mehr untätig bleiben", sagen sie.