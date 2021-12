Die Pläne um das Großgemeindejubiläum wühlen die Roten natürlich auf. Die Eingliederung der damals großteils schwarzen Kommunen Ulmerfeld-Hausmening, Preinsbach und Mauer-Greinsfurth in die große rote Stadtkommune ließ Amstetten in die finanziell vorteilhaftere 20.000 Einwohner-Liga aufsteigen. Der Streit über die Benachteiligung der ländlichen Ortsteile durch die rote Stadtregierung flammte in der Vergangenheit aber immer wieder auf.