Budgetsitzung am Fußballplatz: SPÖ Vösendorf war zu kalt

Frostig ist derzeit die Stimmung zwischen der ÖVP und der SPÖ in Vösendorf. Ursache ist ein ebenso frostiger Abend, der für die Budgetsitzung am Donnerstag angesetzt wurde.

Aus Sicherheitsgründen wegen der Coronapandemie wollte Ortschef Hannes Koza (ÖVP) die Gemeinderatssitzung, bei der die Mandatare laut Land NÖ persönlich anwesend sein müssen, im Freien auf dem Sportplatz abhalten. Das empfand die SPÖ wiederum als gesundheitsgefährdend – und blieb fern. Damit war das Gremium nicht beschlussfähig, die Sitzung muss nun wiederholt werden.

"Gerade in diesen Zeiten, wo jeder Einzelne bemüht ist, gesund zu bleiben und achtsam zu leben, um das Gesundheitssystem nicht zusätzlich zu belasten, stellen sich unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nicht in Kälte und Nässe auf das Spielfeld des Fußballplatzes, um einer Gemeinderatssitzung beizuwohnen, welche in dieser Form wie eine Farce wirkt" echauffiert sich SPÖ-Chef Wolfgang Gratzer in den sozialen Medien.