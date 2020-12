Corona-Hotspot ist erstmals wieder frei von Covid-19

Döller erinnert sich noch genau an den März, als das Virus noch völliges Neuland war. Nach einer Chorprobe waren zahlreiche Personen plötzlich positiv und niemand hatte eine Erklärung weshalb. „Auch ich hatte Corona, aber völlig ohne Symptome“, schildert der Bürgermeister. Im Ort herrschte daraufhin wochenlang Ausnahmezustand. Zu Spitzenzeiten befanden sich fast 260 Personen gleichzeitig in Quarantäne. „Gestorben ist zum Glück niemand. Das ist die schönste Nachricht“, sagt der Bürgermeister. Um wissenschaftliche Erkenntnisse über das Virus zu erlangen, nahm Reichenau mit 1.824 Personen im Juni an einer Antikörperstudie teil. Einerseits hatten dabei deutlich mehr Bewohner Antikörper, als infizierte Personen bekannt waren. Von den nachweislich 49 zuvor Infizierten der Studie, wiesen hingegen nur 35 Antikörper auf.