Brunn am Gebirge: Mindestens 390 Wohnungen im neuen "quartier21"

Zumindest in der Theorie nimmt das geplante „quartier21“ auf dem Gelände der ehemaligen Glasfabrik in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) langsam Form an. Vom Gemeinderat wurde nun die dafür präsentierte „Drittellösung“ beschlossen. Heißt: Auf einem Drittel des rund 90.000 Quadratmeter großen Areals entstehen in den nächsten zehn Jahren insgesamt 390 Wohneinheiten in mehreren Baukörpern. 1.500 m² im Erdgeschoß sind für soziale Infrastruktur wie Ordinationen, Kinderbetreuung oder einen Seniorentreff reserviert.