Bratwurstessen für die Wissenschaft: Testpersonen gesucht

Wieselburg. Jetzt geht es um die Wurst! Nachdem Wieselburger Sensorikforscherinnen kürzlich mit einer Massenverkostung für Schokoriegel der Corona-Tristesse ein Schnippchen schlugen, sucht das Duo nun Freiwillige für das nächsten Genussprojekt. Am 12. Dezember werden die Wissenschafterinnen der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg Daten über Bratwürste einholen.

Im Auftrag eines Produzenten sollen Kundenbewertungen über die nach neuen Rezepten erzeugten Würste gesammelt werden. Dafür sind die Lebensmittelforscherinnen Kathrin Heim und Roswitha Enzelberger, die sich auf Produkttestverfahren spezialisiert haben, wieder auf die Gaumen der Mostviertler angewiesen. 200 Testpersonen werden also gesucht „um ihren Senf abzugeben“, lassen die Forscherinnen wissen.

Dieses Mal werden die Forschungsobjekte geliefert. Drei gekühlte kleine Würste werden an die Tester im Umkreis von 30 Kilometer von Wieselburg geliefert. Die Teilnehmer müssen die Bratwürste nur mehr in der Pfanne anrösten und verspeisen. Wichtig sei, dass alle drei Würste auf die gleiche Weise zubereitet und auch mit demselben Dip genossen werden. Der Fragebogen zur Bewertung der Gratisjause sei leicht auszufüllen und erfordere maximal 15 Minuten Zeit, so Heim. Wer sich als Proband für die Studie anmelden will, sollte älter als 16 Jahre sein. Immerhin wird jedem Würsteltrio eine Flasche Bier beigestellt. Anmeldungen: foodpioneers@hotmail.com