Bratislava: Wenn die Stadt bis an die österreichische Grenze wächst

In einem grenzenlosen Europa wachsen Regionen zusammen. Musterbeispiel dafür ist Bratislava. Früher war die 425.000 Einwohner zählende Stadt durch den Eisernen Vorhang von Österreich getrennt. Seit einigen Jahren wächst es so stark, dass die an der Grenze gelegenen Ortschaften langsam zu Vororten der slowakischen Hauptstadt werden.

Etwa ein Viertel der in Kittsee, Wolfsberg, Berg und Hainburg lebenden Menschen sind Slowaken. Diese Suburbanisierung, also eine Wanderungsbewegung an den Stadtrand, wird noch dadurch befeuert, dass die Grundstückspreise in Niederösterreich und dem Burgenland billiger sind als in der Slowakei.