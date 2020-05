80 Prozent sprechen kein Wort Deutsch

Laut Landeshauptmann-Stellvertreter und Staatsbürgerschaftsreferent Franz Steindl wurden heuer im Burgenland bis dato 101 Staatsbürgerschaften verliehen. Im Jahr 2011 waren es insgesamt 144. Weit größer ist der Anteil an Nicht-Österreichern, die im Burgenland leben: Rund 20.000 waren es mit Stichtag 1.1.2014.

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund liegt im Burgenland bei rund elf Prozent. Grund für Steindl, die Wichtigkeit der Sprache hervorzuheben. Für ihn ist die Frühförderung im Kindergarten ein wichtiges Thema. „Es muss sichergestellt sein, dass Kinder, wenn sie in die Schule eintreten auch sprachlich fit sind.“

Seit 2006 ist die Voraussetzung für die Verleihung der Staatsbürgerschaft der Nachweis der Kenntnisse der deutschen Sprache sowie der Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung Österreichs, der Geschichte Österreichs und des jeweiligen Bundeslandes in Form eines Tests. „Es ist sinnvoll, ein gewisses Maß an Sprachkenntnissen zu verlangen, denn erst dadurch wird Kommunikation und damit auch Integration möglich“, sagt Steindl.

Neben der Sprache betont Steindl auch die Bedeutung der Vereine. „Vereine sind eine hervorragende Plattform zur Integration – etwa die Sportvereine. Sport verbindet, fördert das Miteinander und schafft Gemeinsamkeiten.“ Über das gemeinsame Sporterlebnis ergäbe sich außerdem die Gelegenheit, Missverständnisse und Vorurteile abzubauen.