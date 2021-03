Brandstiftung: Autoreifen in Stiegenhaus in Neunkirchen angezündet

Vermutlich Brandstiftung war die Ursache für ein Feuer in der Nacht auf Sonntag in einem unbewohnten Mehrparteienwohnhaus im Stadtgebiet von Neunkirchen. Am späten Abend wurden die Feuerwehren Neunkirchen Stadt und Neunkirchen Peisching zu einem Brandeinsatz der Alarmstufe 3 beordert. Beim Eintreffen am Einsatzort in der Wiener Straße drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern des mehrstöckigen Gebäudes.