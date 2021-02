Wiener Neustadt: Familie ist nach Brand obdachlos

Eine böse Überraschung gab es Freitagfrüh für eine mehrköpfige Familie aus Wiener Neustadt. Beim Betreten ihres Wohnhauses in der Dr. Fröhlich-Gasse glaubten sie ihren Augen nicht zu trauen. Ein Brand, der unbemerkt blieb, hatte das gesamte Hab und Gut der Familie in Schutt und Asche gelegt. Anschließend dürfte das Feuer auf Grund von Sauerstoffmangel von selbst wieder ausgegangen sein.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt wurde am Freitag um kurz nach sieben Uhr Früh zu einer Kontrolle nach einem Brand an die Einsatzadresse gerufen. Die Familie, die glücklicherweise die Nacht nicht in dem Haus verbracht hatte, stand vor den Trümmern ihrer Existenz.

Laut Freiwilliger Feuerwehr ging der Brand offenbar vom Wohnraum aus. Da Fenster und Türen der enormen Hitzeentwicklung standhielten, blieb das Feuer von den Nachbarn unbemerkt. Die Fenster dichteten zudem den Wohnraum dermaßen ab, dass der Brand sich selbst erstickte, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte.