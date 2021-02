Großbrand in Perchtoldsdorf: Schuld war ein elektrischer Defekt

Die Ursache für den verheerenden Großbrand am Montag im Zentrum von Perchtoldsdorf steht fest. Ein elektrischer Defekt an stromführenden Leitungen und einem Sicherungskasten unter einem Flugdach des denkmalgeschützten „Wagnerhauses“ hat den Brand ausgelöst.

Wie berichtet, war das Feuer am Nachmittag am „Marktplatz 21“ im Hof eines Hotels ausgebrochen. Der Betrieb beherbergt derzeit Corona-bedingt nur Monteure und Baufirmen. Die Flammen ergriffen den Dachstuhl und sprangen auf das Nachbarhaus über, in dem sich die örtliche Polizeiinspektion befindet. Beide Dächer standen letztlich in Vollbrand. Die Feuerwehren gingen mit einem massiven Außen‐ und Innenangriffen vor. Was nicht von den Flammen zerstört wurde, haben abertausende Liter Löschwasser arg in Mitleidenschaft gezogen.