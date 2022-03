Jetzt geht es schnell. Mit dem Frühling erwacht auch die Partyzone am Autobahnknoten Ybbs/Kemmelbach im Bezirk Melk zu neuem Leben: Schon am Freitag, 1. April, wird dort der Partytempel „Outback Roadhouse“ wieder eröffnet. Nachdem in der Vorwoche der Besitzerwechsel des im vergangenen Dezember zugesperrten Imbiss- und Partyhauses „b25/Roadhouse“ bekannt gegeben wurde, wird das früher von Jungen bestens frequentierte „Outback Roadhouse“ nun im Eiltempo wiederbelebt.

Für das Comeback holt der neue Eigentümer Gerhard Buchinger, der auch das Purgstaller Bowlingcenter betreibt, erfahrene Event-Profis an Bord. Die Manker Eventagentur Mado von Doris und Martin Hinterleitner soll es im Roadhouse wieder krachen lassen.