Blackout und Waldbrände: Rekordbilanz der Feuerwehr mit 1.201 Einsätzen

„Die Waldbrände und Katastropheneinsätze werden immer mehr. Deshalb ist es für uns wichtig, in diesen Bereichen die Ausbildung voranzutreiben, die Ausrüstung auf den notwendigen Stand zu bringen und uns auch Gedanken über eine neuere und adäquate Unterbringung zu machen“, so Pfeiffer. In diesem Zusammenhang stehe man laufend mit der Stadt in Gesprächen. In der Gemeinderatssitzung im Dezember wurde ein Sonderbudget für Feuerwehrausrüstung in der Höhe von 20.000 Euro beschlossen. „Dass die Mitgliederstärke seit vielen Jahren stabil ist und im letzten Jahr sogar gestiegen ist, zeugt von guter Stimmung, von großer Kameradschaft und einem gesunden Führungsstil“, lobt Bürgermeister Klaus Schneeberger die Leistungen.