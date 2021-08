Drei verletzte Kinder bei Wohnungsbrand in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Wohnungsbrand, bei dem sechs Personen verletzt wurden, darunter drei Kinder. Die Personen wurden durch Atemschutztrupps der Feuerwehr gerettet und ins Spital gebracht. Es bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Derzeit sind die Löscharbeiten noch im Gange. Bei dem Brand in einem Wohnhaus in der Bahngasse in der Innenstadt handelt es sich um einen klassischen Küchenbrand der auf die Einrichtung übergegriffen hat.