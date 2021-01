Krebskranker Bub aus Israel besuchte Feuerwehr Wiener Neustadt

Normalerweise gibt es auf der Feuerwache in Wiener Neustadt wenig Besuch. Doch kürzlich machten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eine Ausnahme - Corona hin oder her.

Denn Adam aus Israel hatte sich angesagt. Der Fünfjährige leidet an einem Gehirntumor und unterzieht sich derzeit im Wiener Neustädter MedAustron einer Strahlentherapie. Darüber hinaus ist er auch noch glühender Feuerwehr-Fan.

Vor rund zehn Tagen wandte sich die Familie an die Feuerwehr in Wiener Neustadt. Ihr Sohn Adam, erklärten die Eltern, sei ein großer Fan der Kinderserie "Feuerwehrmann Sam" und habe in seiner Heimat bereits zahlreiche Feuerwehren - sogenannte Fire Departments - besucht. Nun hätten ihm die Eltern gerne eine österreichische Wehr gezeigt.