Bezirk Bruck a. d. Leitha: Überfall auf Supermarkt

Ein Supermarkt in Haslau-Maria Ellend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Dienstagabend Schauplatz eines Überfalls geworden. Laut Polizei war eine Angestellte im Kassenbereich bedroht worden. Die Frau übergab Bargeld an einen Mann, dieser verließ das Geschäft und stieg zu seinem vor dem Objekt wartenden Komplizen in einen weißen Kastenwagen. Der Fall könnte bereits geklärt sein, im Rahmen einer Alarmfahndung wurden zwei Verdächtige angehalten. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Raub, übernahm die Ermittlungen. Diese werden bis Mittwochfrüh andauern. Am Abend liefen die Abklärung der Umstände und die Überprüfung der Personen.