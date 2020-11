Graz: Mann bei Auseinandersetzung erstochen

Am Dienstagabend kam es in einem Mehrparteienhaus in Graz zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 43-jähriger mit einem Messer verletzt.

Er erlag gegen 19:05 Uhr im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der vermeintliche Täter wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort unverletzt festgenommen.

Mehr in Kürze.