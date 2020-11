Mit Auto gegen Bus gerast: Horror-Unfall von Ex-Stürmerstar Eto'o

Der legendäre kamerunische Stürmer Samuel Eto'o war am vergangenen Wochenende in einen schweren Autounfall verwickelt. Wie France Football berichtete, befand sich der 39-jährige Eto'o auf dem Heimweg von einer Hochzeitsfeier in seiner Heimat als er mit einem Bus zusammenstieß. Der ehemalige Angreifer des FC Barcelona soll sich dabei nur leichte Kopfverletzungen zugezogen haben, soll aber zunächst für weitere Untersuchungen in der Klinik bleiben.

Auf Twitter kursieren Fotos, die den völlig zerquetschten SUV des 118-fachen Teamspielers der "unbezähmbaren Löwen" zeigen. Bei dem schweren Unfall soll es keine Todesopfer gegeben haben.