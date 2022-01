Bezirk Baden: Ehepaar konnte sich aus brennendem Haus retten

Ein √§lteres Ehepaar hat sich am Montag in Berndorf (Bezirk Baden) aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Die Flammen breiteten sich von einem Holzsto√ü √ľber die Fassade bis zum Dachstuhl aus, daher mussten Teile entfernt werden. Das Ehepaar blieb unverletzt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Dienstag in einer Aussendung. Drei FF mit rund 40 Mitgliedern standen bei den L√∂scharbeiten im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.