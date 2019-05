„Bewusst verschmutzt die Donau keiner mehr“

Bei einem Lokalaugenschein am Mittwoch auf der Donau nahe Krems erklärten die Gewässerexperten des Landes und Wissenschaftler der Karl Landsteiner Privatuni aus Krems, wie engmaschig das Mess-System seit März gesponnen wurde. An elf verschiedenen Stellen in Niederösterreich werden auf der gesamten Donaubreite jeweils fünf Wasserproben gezogen. Zusätzlich gibt es zwei mobile Stationen. „Bei einer Million Schiffspassagieren pro Jahr müssen sich alle Betreiber an die Spielregeln halten und die Abfälle – wie vorgeschrieben – entsorgen“, sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ( ÖVP). Bis Februar 2020 sollen rund 900 Proben untersucht werden, um „schwarze Schafe entlarven zu können“, betonte er.

Seit März sind 140 Proben auf mikrobiologische Fäkalbelastungen unter die Lupe genommen worden. „Die bisherigen Ergebnisse entsprechen den Verhältnissen eines typisch mitteleuropäischen Flusses“, erklärte Universitätsprofessor Andreas Farnleitner. Dass es immer wieder Verunreinigungen durch Fäkalien und Speisereste im Donauwasser gab, bezweifelt Lutz keinesfalls: „Allerdings wird das wegen des dichten Kontrollnetzes keiner mehr bewusst machen“, sagte der Gewässerexperte. Um noch schneller auf Vorfälle reagieren zu können, sind sogar Anrainer mit Probenfläschchen ausgestattet worden.