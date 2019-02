Insider packt aus:" Ich hab’ die Fäkalien in die Donau gepumpt"

Je nach Bedarf sei der Inhalt der Fäkaltanks zwei Mal täglich oder alle zwei Tage in die Donau gepumpt worden. Damit das nicht auffällt, geschehe es meist nicht am Anleger in Ufernähe, sondern beim Wenden der Schiffe. Weil die Schraube das Wasser besonders kräftig verwirbelt, erzählt er.

Der Grund für die Vorgangsweise sei nicht nur die finanzielle Ersparnis: „Wenn Schiffe in der Wachau zwischen Krems und Melk hin und her fahren, sind die Tanks meist voll, bevor man die einzige Entsorgungsmöglichkeit in Melk erreicht. Dann muss man handeln“, sagt er. Das gelte für Personenschiffe ebenso wie für Frachter.

Personenschiffe würden auch Küchenabfälle, etwa Erdäpfelschalen, über den Schredder in den Küchentank entsorgen. Der Inhalt wird in den Fäkaltank geleitet und landet danach erst wieder im Fluss.

Manchmal werde auch das sogenannte Bilgenwasser, das sich durch Kondensation im Rumpf der Schiffe bildet, in die Donau gepumpt. Das ist allerdings mit Öl und Dieseltreibstoff verunreinigt. Gruber erklärt, warum das kaum auffällt: „Durch die Beigabe von Geschirrspülmittel bildet das auf der Wasseroberfläche keine Schlieren und bleibt unauffällig. Das lernt man schon in der Ausbildung“, ergänzt er.

Kontrollen der Entsorgung seien ihm dabei in seiner gesamten Dienstzeit niemals untergekommen.