Fäkalien-Gipfel: Donauschifffahrt verspricht korrekte Entsorgung

Kaum beginnt die Tourismus-Saison, startet auch schon wieder der Ärger um Fäkalien in der Donau. Anrainer im Großraum Krems in Niederösterreich haben auch diese Woche wieder aktuelle Sichtungen von Wasserverschmutzung bei den Behörden gemeldet. Zu dem Thema hat Norbert Hofer, FPÖ, am Donnerstag zu einem Runden Tisch ins Verkehrsministerium geladen.

Dabei beriet der Minister mit rund 60 Vertretern von Behörden und Schifffahrtsunternehmen Möglichkeiten, die Situation zu verbessern: Hofer zeigte sich hochzufrieden, da mehr Schifffahrtsbetriebe als erhofft am runden Tisch teilnahmen und eine Deklaration unterschrieben haben, laut der sie sich verpflichten, Abfall fachgerecht zu entsorgen und das freiwillig zu dokumentieren. Bürger sollen Beobachtungen bei der Schifffahrtsaufsicht melden. Auch die Unternehmer zeigten sich weitgehend zufrieden. Künftig soll es weitere Gespräche und Kontrollen geben.