Schiffspolizei auf Kontrolltour: „Zu 90 Prozent ist alles in Ordnung“

Die Kontrolle auf der Crystal Mahler, einem der luxuriösesten Kabinenschiffe der gesamten Donauflotte, verläuft beispielhaft. „Das ist in 90 Prozent der Fälle so“, betont Wimmer. Bei Kontrollen überprüft er die Lieferscheine, die Auskunft über die Mengen des entsorgten Klärschlamms, Speisefetts und anderer Substanzen geben. Diese vergleicht er mit der Anzahl der Menschen an Bord. „Da weiß man gleich, ob das realistisch ist“, sagt Wimmer.

Die Kooperation bei Überprüfungen der Schiffsunternehmen sei üblicherweise ausgezeichnet. So führt Bordingenieur Lazlo Biro die Polizisten in den Bauch des 135 Meter langen und 11,5 Meter breiten Schiffes mit 55 Suiten. Dort arbeitet eine hochmoderne Kläranlage. Sie trennt und reinigt, was aus Duschen, WCs und Küche (70 Crewmitglieder kümmern sich um bis zu 110 Passagiere) in großen Tanks landet. Den größten Teil säubert die Kläranlage, den Rest – etwa gebrauchtes Speiseöl – wird mit Pumplastautos abgeholt oder in Kanalanschlüssen an Land entsorgt. Sauberes Wasser läuft – das ist so genehmigt – in die Donau. „Eigentlich müsste man das System nur einmal wöchentlich kontrollieren, aber wir machen das täglich, um jeden Fehler auszuschließen“, erläutert Biro stolz. Die tägliche Kontrolle ist auf einem eigenen Blatt vermerkt. Biro ist froh, dass bei seinem Arbeitgeber alles sogar noch genauer gehandhabt wird, als die Vorschriften es verlangen. Das sei nicht überall der Fall.