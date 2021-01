Besuch in der „Männerakademie": Was ist Männlichkeit?

Ribarski ist Coach, leitet eine Marketing Agentur und war bis Oktober Obmann der Wirtschaftskammer Baden. Selbst in einer Großfamilie mit vielen männlichen Vorbildern aufgewachsen, möchte er seine Erfahrungen nun teilen: Gemeinsam mit Walter Beling, der in Philosophie promovierte, gründete er die „Männerakademie“. Dort soll in verschiedenen Seminaren „mittels Vergebung, Versöhnung, Dankbarkeit und Selbstliebe zurück zur männlichen Kraft“ gefunden werden.

Überraschung: Viele weibliche Leser

Bis die „Männerakademie“ in Weikersdorf am Steinfelde (Bezirk Wiener Neustadt-Land) aufsperren darf, werden die Seminare fürs Erste online abgehalten (www.maenner-akademie.com). Startschuss fällt Anfang Februar. Parallel dazu haben die Unternehmer ein Buch geschrieben mit dem plakativen Titel „Hast du deine Eier verloren?“ und bieten die Ausbildung weiterer „Männercoaches“ an.