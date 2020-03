Soziologe: "Männer sind emotional von Frauen abhängig"

Wie können Männer lernen, mit ihren eigenen Gefühlen besser umzugehen?

Einer der wesentlichen Gründe ist, dass wir so wenig mit anderen Männern offen und wertschätzend reden. Das macht uns abhängig von Frauen: Sie sind die Einzigen, mit denen wir emotional Kontakt haben und wenn das gerade nicht funktioniert, merkt man plötzlich, dass man alleine dasteht. Ich leite auch Männergruppen, wo Männer das erleben können. Als ich zum ersten Mal dabei war, war ich ganz baff: Da haben Männer etwa gemeinsam über ihre Väter nachgedacht oder sich offen über ihre Beziehungen ausgetauscht.

Spätestens seit der #MeToo-Bewegung verschwimmen die klassischen Geschlechterrollen zunehmend. Sind die Männer verwirrt – etwa beim Kennenlernen? Viele junge Männer wissen nicht genau, was, wie oder wohin, aber sie sind dabei viel bewusster. Ich finde das insgesamt positiv: Man muss sich vorstellen, unsere Rolle war jahrhundertelang einzementiert und jetzt wackelt sie. Die jungen Frauen werden immer offensiver und sagen, was sie wollen. Das fordert die Männer nicht nur, es verunsichert auch. Schade ist, dass auf beiden Seiten so viel performt wird, um allen möglichen neuen Ansprüchen zu genügen.

Männer sind also noch nicht wirklich bereit dafür, dass eine Frau die Initiative übernimmt? Ich glaube schon, dass sie bereit sind, aber ich glaube auch, dass es schwierig ist für beide Seiten und dass etwas, das so lange klar war, neu gelernt werden muss. Initiative zu leben, wäre was für beide Geschlechter. Es braucht heute eine neue innere und damit echte Stärke der Männer, keine Rückwärtsbewegung in alte Zwänge. Das war doch auch kein richtiges Leben für Männer, immer nur hart sein zu müssen.

Zurück zum Kernthema des Buches, Beziehungen. Viele scheitern am Nähe-Distanz-Verhältnis. Wie kann ein Mann zur Balance in der Partnerschaft beitragen? Jeder braucht Zeit unter seinesgleichen, in der man sich idealerweise offen austauschen kann, wie es einem so geht. Danach kann man in der Beziehung wieder gestärkt zusammenkommen. Oft gar nicht so einfach für Frauen, es zuzulassen, dass Männer ihre eigenen Geschichten haben.

Stimmt das Klischee, dass Männer mehr Freiheit brauchen und Frauen die Beziehungsarbeit übernehmen? Am Klischee ist sicher was dran, aber ich meine Freiheit anders: Sie beginnt innen, also ja zu sagen, wenn man ja fühlt, und nein, wenn nein angesagt ist. Zumeist unterdrücken wir Männer das zu lange. Da gilt es besser hinzuhören, ins eigene Männerherz. Da wollen wir doch letztlich alle hin.

www.dermaennerkenner.com