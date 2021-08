Bestes Streetfood in NÖ mit thailändischer Note

Mit dem Beachclub Himmelbau haben die Uhls bereits ein Stück Ibiza-Feeling von ihrer beliebtesten Ferieninsel nach Niederösterreich geholt. Selbst wohl einer der untalentiertesten Köche – Jürgen Uhl spricht davon, dass bereits eine Eierspeise eine gewisse Herausforderung für ihn in der Küche darstellt – hat sich der Unternehmer mit dem Rak Thai auch die thailändischen Spezialitäten in seine Heimatstadt geholt. Die Familie ist mittlerweile der größte Arbeitgeber in der Sparte Gastronomie in Wiener Neustadt. Fast 70 Mitarbeiter sind im Rak Thai, dem Himmelblau sowie in der Club-Lounge Zweiraum beschäftigt.