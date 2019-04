Ibiza-Feeling in Wiener Neustadt mit neuem Beachclub

Mit einem völlig neuen Gastronomie- und Lifestyle-Konzept lässt die Unternehmerfamilie Uhl auf dem Achtersee in Wiener Neustadt aufhorchen. Nach einer Pop-up-Variante im Vorjahr errichtet die Firmengruppe einen mondänen Beachclub am Achtersee nach dem Vorbild international erfolgreicher Konzepte. Janine Uhl und Geschäftsführer Roman Petek wollen damit mediterranes Flair in die Naturoase am Stadtrand bringen.

Stadt vermietet das Areal

„Nach dem sehr erfolgreichen Jahr 2018 ist die Familie Uhl an uns herangetreten, das ‚Himmelblau‘ am Achtersee in diesem Sommer zu erweitern und damit noch attraktiver für die Gäste zu machen. Wir sind dieser Bitte sehr gerne nachgekommen, weil wir somit den Achtersee als sommerlichen Hotspot der Stadt etablieren können und für eine weitere Freizeit-Attraktion sorgen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und der zuständige Stadtrat Franz Dinhobl.