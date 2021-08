Bester Sportholzfäller Österreichs gekürt

Sichere Leistung

Dass Armin Kugler fünf von sechs Disziplinen für sich entschied und im Springboard zudem die Bestzeit der Saison schaffte, unterstreicht die Dominanz seines Auftritts. Lediglich an der Stock Saw musste sich der 1,96-Meter-Mann geschlagen geben. „Ich bin froh, dass ich es wieder mit sicherer Leistung geschafft habe und den Sieg erneut heimfahren konnte. Ich möchte Danke sagen, an alle in meinem Verein und insbesondere meiner Frau, die mir so viel Freizeit fürs Training vergönnt“, sagte der triumphierende Sportler unmittelbar nach dem verdienten Sieg.