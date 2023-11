Berühmtes Mozart-Schloss wird bei Sotheby's versteigert

Wenn es um das musikalische Erbe von Wolfgang Amadeus Mozart geht, gibt es kaum einen geschichtsträchtigeren Ort als Schloss Stuppach am Fuße des Semmering. Das berühmte „Mozart-Schloss“ im niederösterreichischen Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen wird am 14. Dezember bei einer Live-Auktion in New York versteigert.

Keine Nachkommen

26 Jahre lang war das Gebäude, dessen älteste Teile fast 1.000 Jahre alt sind, im Besitz des Linzer Unternehmers Reinhard Zellinger und dessen Frau Rita. In der Zeit haben die Schlossherren die weitläufige Anlage „mit enormem Aufwand liebevoll restauriert und zu einem beliebten Treffpunkt für Fans der klassischen Musik, des Theaters und gepflegter Klubveranstaltungen gemacht“, erklärt das Paar. Nun will man sich von dem historischen Gebäude trennen, da das Paar keine Nachkommen hat.

