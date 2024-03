Klangvoller Klassiker und schöne Stimmen in Berndorf

„Kulturstadträtin Helga Hejduk hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, und ich habe sofort zugesagt – ohne eigentlich zu wissen, wofür ich da zugesagt habe“, erzählt Daniela Fally lachend über die Gründung von „Klassik.Klang“ vor drei Jahren. Mittlerweile hat der Opernstar als künstlerische Leiterin das Festival in Berndorf (Bezirk Baden) als neuen „Klassiker“ im NÖ-Kulturkalender etabliert.

"Es ist toll, gestalten zu können", sagt Fally, für die "Klassik.Klang" in Berndorf auch ein "Heimspiel" darstellt. Stammt die Kammersängerin doch aus der Nachbargemeinde Pottenstein. Im dritten Jahr ist "Mythen.Märchen" das Motto. "Klein und fein" sei das Festival und sie rolle ihren Künstlerinnen und Künstlern gerne den roten Teppich aus, wolle dafür sorgen, dass sich alle hier "pudelwohl" fühlen, betont Fally. Ihre Kontakte in die Künstlerszene dürften auch eine gewisse Rolle spielen, dass "Klassik.Klang" heuer wieder mit klangvollen Namen aufwarten kann.

Klassik.Klang Eröffnungskonzert

„Von Mythen, Elfen und Dämonen“. Günther Groissböck, Daniela Fally, Teresa Vogl und die Beethoven Philharmonie Baden; 7. April. Hänsel & Gretel

Märchenoper von Engelbert Humperdinck; 19. und 20. April. Faszination Lied

Liederabend mit Daniel Gutmann und Pianistin Andrea Linsbauer. Martin Vácha präsentiert sein Buch „Faszination Lied“; 5. Mai. Ein Sommernachtstraum

Cornelius Obonya, Daniela Fally und Anja Mittermüller; 25. Mai. Mehr Infos unter klassik-klang.at

Das zeigt schon das hochkarätig besetzte Eröffnungskonzert "Von Mythen, Elfen und Dämonen" am 7. April, wo Weltstar Günther Groissböck mit Daniela Fally Melodien, Arien und Duette von Mozart, Offenbach, Britten und Dvořák zu Gehör bringen wird. Durch den "märchenhaften Abend" führt Teresa Vogl. Die, so verrät sie im Gespräch mit Daniela Fally, übrigens eine Gesangsausbildung hatte. "Ich hatte den Traum, Sängerin zu werden", erzählt sie. Als es damit dann doch nichts wurde, ließ Vogl im Radio als Moderatorin ihre Stimme erklingen, das "Fernsehen hat sich ergeben." In Berndorf werde sie "zwischen Elfen und Dämonen vermitteln." Zukunftsstimmen Aber nicht nur bekannte Namen und Stimmen sind zu erleben. „Mein Ziel ist es, die Jugend für klassische Musik, Lied und Musiktheater zu begeistern und junge Talente zu fördern. Auch heuer bieten wir wieder heimischen wie auch internationalen Nachwuchstalenten die Bühne“, betont Fally.

Bestes Beispiel ist Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ in einer Inszenierung von Robert Simma, ein „Opernerlebnis für die ganze Familie“ am 19. und 20. April. In Kooperation mit der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie mit der Musikschule Triestingtal sind Hannah-Theres Weigl und Anita Monserrat im Märchenwald zu erleben, zwei neue Mitglieder des Opernstudios der Wiener Staatsoper. „Man kann davon ausgehen, dass sich hier zwei sehr schöne Karrieren ankündigen“, so Fally.

Gleich mehrere Premieren kündigen sich für den 5. Mai an. Erstmals wird die Säulenhalle des Stadttheaters zum Spielort. Beim Liederabend wird der junge Herzogenburger Bariton Daniel Gutmann von Pianistin Andrea Linsbauer begleitet und auch seine Mutter ist mit dabei. Malerin Bernadette Gutmann zeigt ihre Bilder. Und „Weltpremiere“ feiert das im Berndorfer Kral-Verlag erschienene Buch „Faszination Lied“ von Martin Vácha. Elfen spielen dann am 25. Mai erneut eine zentrale Rolle, wenn Theater-Star Cornelius Obonya Mendelssohn-Bartholdys „Sommernachtstraum“ lebendig werden lässt. Ein Treffen unter Freunden, denn „wir kennen uns schon sehr lange. Ich durfte bei deiner ersten Regie an der Mailänder Scala die Adele in der Fledermaus sein“, erzählt Fally. In der Fassung seiner Frau Carolin Pienkos übernimmt Obonya alle Rollen, nur das Singen überlässt er Daniela Fally und Nachwuchs-Star Anja Mittermüller.