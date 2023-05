Berndorfer Lokal als NÖ-Sieger im neuen Bier Guide

„Bierpapst“ und Gastro-Kolumnist Conrad Seidl hat soeben die 24. Ausgabe des Bier Guide fertiggestellt. Der soll Biertrinkern dabei helfen, Biergenießer zu werden – mithilfe von besten Empfehlungen aus allen Bundesländern.

Und dabei geht es in die richtige Richtung, so Seidl: „Die Bierszene ist in ständiger Bewegung – und zwar in eine insgesamt sehr positive Richtung. Das hat auch damit zu tun, dass die Gäste heute viel mehr Verständnis für Bierkultur haben als noch zu Beginn des Jahrhunderts.“

Einstufung richtet sich nach Art der Bierkultur

Und Seidl ergänzt: „Noch nie gab es so viele neue Biere in so hoher Qualität, nie so viele engagierte Wirte, nie so gute Angebote, sich Brauereien anzuschauen und sich selbst am Sudkessel zu versuchen.“