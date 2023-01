Wer raus in die Natur und in die Bergwelt Niederösterreichs will, kann am Wochenende mit dem Wanderrucksack anreisen. Angesichts der warmen Temperaturen und aperer Pisten bieten die Bergerlebniszentren Alternativen zum Winterprogramm an. So wird beispielsweise bei den Ötscherliften in Lackenhof die Doppelsesselbahn auf den Großen Ötscher in Betrieb genommen, um Wanderer und Spaziergänger statt Skifahrer auf den Berg zu transportieren.

Mit den vom Tauwetter bislang nicht vernichteten Pisten am Eibenkogel und im Kinderland konnten am Mittwoch am Ötscher nur mehr drei von acht Liften betrieben werden. Und nur mehr einer von sonst 16 zur Verfügung stehenden Pistenkilometern steht dem Wedelvolk zur Verfügung. Die Piste auf den Rifflsattel und den Großen Ötscher hat bereits das Weihnachtstauwetter weggerafft.