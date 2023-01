Filialleiterin erkannte Ladendieb in Kottingbrunn wieder: Verhaftet

Kurz nach Mittag alarmierte die Filialleiterin eines Supermarktes in Kottingbrunn am Dienstag die Beamten der Polizeiinspektion Leobersdorf, weil sie einen Mann, der bereits vor ein paar Tagen Waren in ihrem Geschäft gestohlen habe, wiedererkenne.

Die Polizisten waren rasch vor Ort und konnten den 37-jährigen georgischen Staatsbürger festnehmen, als er gerade mit einem 36-jährigen Landsmann in einem Pkw flüchten wollte. Im Fahrzeug konnte Diebesgut sichergestellt werden.

Alkohol, Lebensmittel und Bekleidung

Die beiden Verdächtigen sind teilweise geständig, Ladendiebstähle am 29. Dezember und am 3. Jänner in dem Geschäft begangen zu haben. Vor allem wurden dabei hochpreisige Alkoholika, aber auch Lebensmittel, Getränke und Bekleidung erbeutet. Der Wert des Diebesgutes liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.