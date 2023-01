"Wie eine Sprungschanze": Ärger um Bahnübergang in St. Pölten

Der laut Autofahrer "verpfuschte" Bahnübergang in Radlberg bietet übrigens keine Ausnahme. Laut NÖN gab es auch Ärger um jenen in Steinmklamm im Pielachtal im Bezirk St. Pölten. Die Pkw würden beim Passieren der Eisenbahnkreuzung nach der Sanierung fast abheben und regelrecht über die Schienen springen, so FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Weinmeier.

