Bereitschaftsdienst: Am Wochenende fehlen die Ärzte

Wer an Wochenenden oder Feiertagen in Niederösterreich medizinisch grundversorgt werden muss, ist in vielen Fällen auf einen Krankenhausbesuch angewiesen. Wie aus einer Anfragebeantwortung an die Neos Niederösterreich nun hervorgeht, hat in einigen Sprengeln keine einzige Praxis für einen Bereitschaftsdienst geöffnet.

Zurückzuführen ist das vor allem auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) im Frühjahr 2019: Die Verpflichtung zum Bereitschaftsdienst für Kassenärzte wurde aufgehoben. Nur wer sich freiwillig meldet, macht seitdem Zusatzdienste.