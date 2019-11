Rezepte gegen den Ärztemangel in Wien

Massive Engpässe gibt es vor allem bei den Ärzten mit Kassenvertrag. In den wichtigsten Fächern sank ihre Zahl in den vergangenen Jahren, obwohl die Wiener Bevölkerung deutlich zunahm. Beispiel Allgemeinmediziner: 2018 gab es in Wien 737 mit Kassenvertrag, während es 2010 noch 807 waren. Ähnlich die Situation bei den Kassen-Kinderärzten: Hier ging die Zahl von 91 auf aktuell 84 zurück, zeigen Daten der Wiener Ärztekammer. „Insgesamt müssen 100 Ärzte weniger 200.000 Menschen mehr versorgen“, rechnet Vizepräsident Johannes Steinhart vor.