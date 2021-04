Bei Birnbaumblüte trotz Lockdown kein Genussverzicht

Mächtige knorrige Baumriesen hüllen sich in den nächsten Tagen mit einer weißen Blütenpracht ein. Zwei Wochen später als in den vergangenen Jahren startet am bevorstehenden warmen Wochenende im niederösterreichischen Mostviertel das Naturschauspiel der Birnbaumblüte. Die sonst zu diesem Ereignis stattfindenden Folklorefeste mit Tausenden Besuchern in den Dörfern und bei den Mostheurigen mussten, wie schon im Vorjahr, wegen des Corona-Lockdowns abgesagt werden.