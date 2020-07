Baustellen-Sommer: Langes Warten auf den Zug

Alle Jahre wieder müssen sich Bahnfahrer über ein Wort ärgern: Schienenersatzverkehr (SEV). Aktuell seit 18. Juli und noch bis Schulbeginn am 6. September müssen Pendler zum Beispiel auf der Nordwestbahnstrecke zwischen Retz und Stockerau mit Verzögerungen rechnen. Der KURIER wagte eine Testfahrt mit dem Schienenersatzverkehr.

Am ersten Tag lagen die Nerven bei einigen Zugpassagieren bereits blank. „Man steht eine halbe Stunde früher am Bahnhof, um mit dem Bus nach Stockerau zu fahren. Dort angekommen, fährt der Zug genau dann weg, wenn der Bus erst die Türen öffnet“, ärgerte sich Pendlerin Lina Kappe, die von Guntersdorf nach Wien fuhr.

"Bedauern Anlaufschwierigkeiten"

Dass Züge die Passagiere des Schienenersatzverkehrs nicht abwartet, betrifft zahlreiche Pendler. Das bestätigt auch ÖBB-Sprecher Daniel Pinka: „Es ist korrekt, dass es auf der Nordwestbahnstrecke bei einigen Verbindungen im Morgenverkehr zu Verspätungen kam. Wir bedauern die Anlaufschwierigkeiten und haben bereits entsprechend gegengesteuert.“

Anlaufschwierigkeiten, die beim Schienenersatzverkehr allerdings nicht nur regelmäßig auftreten, sondern mittlerweile sogar System haben dürften: Denn ein ÖBB-Angestellter im Fahrdienst, der anonym bleiben möchte, meldete sich beim KURIER mit einer Anschuldigung: „Es gibt eine Anweisung, dass Lokführer und Fahrdienstleiter die SEV-Busse nicht mehr abwarten dürfen, weil dadurch sonst Verspätungen auftreten“, erklärt er.

"Paar Minuten waren in Ordnung"

Früher habe man diese Verspätungen in Kauf genommen, wie der ÖBB-Mitarbeiter erklärt: „Ein paar Minuten waren in Ordnung.“ Doch mittlerweile müssen sich Zugbegleiter, Fahrdienstleiter und Lokführer strikt an den Plan halten. Egal, ob die Bus-Passagiere bereits angekommen sind oder nicht. „Früher war es auch so, dass ein Mitarbeiter dann den Mitarbeitern im Zug Bescheid gegeben hat, wenn alle Passagiere aus den Bussen im Zug waren.“